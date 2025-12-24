Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды от минских одноклубников (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Не вошли в игру, наделали много ошибок.  Соперник нас за это наказал.  Очень мало положительного можно сказать.  Не получилось у нас сегодня игра.

С чем связываю малое количество бросков?  Вторую игру мало бросаем.  Сегодня на собрание говорил про это ребятам.  Пока не получается игра в атаке, в обороне тоже сыграли слабо.

Почему даже в третьем периоде не удалось хотя бы однажды забросить шайбу?  Пропала уверенность.  Медленно двигали шайбу.  Будет над чем нам поработать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» с 50 очками занимает 4-е место в Западной конференции.