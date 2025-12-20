Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о базировании «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербурге с начала нынешнего сезона КХЛ.

Жерар Галлан — главный тренер «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

«Команду готовят к возвращению в Китай, поэтому и называют "Шанхай". В этом нет ничего странного — это временный этап, и логика здесь понятна.

Что касается слогана "один город — одна команда", то это всего лишь слоган. Мне он нравится, но город у нас далеко не маленький. Люди хотят развлечений, хотят болеть за разные команды — не только за СКА и не только за "Зенит". Я, конечно, останусь приверженцем СКА и "Зенита", но почему мы должны решать за других людей? Это тоже часть популяризации спорта, как и базирование "Шанхая" в Петербурге», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

«Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. Команда в нынешнем сезоне выступает на «СКА-Арене».