33-летний форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов объяснил причину своего перехода в магнитогорский клуб.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Сейчас "Металлург" — очень интересная команда, и ее хоккей мне очень подходит. Хотя я пока не слишком глубоко знаю систему. Но сужу по тому, что смотрел по телевизору. Думаю, мне будет комфортно играть, и даже неважно, с кем в звене.

Наш тренер Андрей Разин многое подпитал у Валерия Константиновича Белоусова. Я не знаю точно, но такое впечатление. Не хотелось бы рассказывать какие-то детали. Но "Металлург" играет в довольно-таки атакующий хоккей. Заставляет искать передачу, заставляет защитников двигаться. Поэтому здесь полный боекомплект — и как я вижу хоккей, и как ребята играют», — сказал Кузнецов в интервью «Матч ТВ».

Кузнецов заключил контракт с «Металлургом» до конца сезона. Его последним клубом в КХЛ был СКА.