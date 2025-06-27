Сушинский — о продлении контракта Миронова со «Спартаком»: У хоккеиста век короткий

Бывший игрок сборнойпрокомментировал продление контрактасо

«Он сейчас получил лучшее предложение из "Спартака", мне кажется, если бы "Динамо" хотело видеть у себя Андрея, нужно было тоже делать такое же хорошее предложение. У хоккеиста век короткий. Нужно успеть не только поиграть в хоккей, но и заработать финансовую подушку безопасности. Думаю, что на это он полагался, а не на какие‑то обиды на "Динамо". Это чисто бизнес. Это жизнь, миграция игроков будет всегда. Иногда бывает, что у нас не ценят игроков, которые находятся у тебя под носом и являются воспитанниками клуба», — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

Миронов является воспитанником московского «Динамо». Защитник выступал за «бело‑голубых» с 2012 года (с перерывом на сезон‑2017/18, когда он играл в НХЛ за «Колорадо Эвеланш»).

В минувшем сезоне Миронов сыграл за «Спартак» в 62 матчах в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ и набрал 31 (8+23) очко.