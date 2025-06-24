Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить?

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы РФвысказался о снятии «Витязя» с чемпионата КХЛ.

«Витязь никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить. Мы "Спартак" в свое время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за "Витязь", но жизнь продолжается», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ и прекратит существование из-за недостатка финансирования. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.