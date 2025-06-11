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    Терещенко: Никитин — идеальный вариант для ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Бывший игрок сборной России Алексей Терещенко прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива» и возможное возвращение специалиста в ЦСКА.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Никитин — один из лучших тренеров в России. Он может привести ЦСКА к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Игорь Валерьевич уже три раза в финале был. В этом году выиграл все, его "Локомотив" сыграл шикарно. Для армейцев это идеальный вариант», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

    52-летний Никитин тренировал «Локомотив» с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах.

    Ранее Никитин работал с омским «Авангардом» и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.

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