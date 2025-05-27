В ЦСКА заявили, что рассматривают три кардидатуры на пост главного тренера

Президентвысказался о работе по поиску главного тренера.

«Круг кандидатов есть. Их трое. Фамилии называть сейчас не буду, давайте немного потерпим. Идут переговоры, идут поиски вариантов.

Уверяю вас, в ближайшее время мы выйдем с пресс-релизом на эту тему», — цитирует Есмантовича «РИА Новости».

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА вылетел в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» со счетом в серии 2:4. После этого армейцы объявили о расставании с главным тренером Ильей Воробьевым.