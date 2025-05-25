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  • 18:54
    • Швеция разгромила Данию в матче за третье место на ЧМ-2025
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    Швеция разгромила Данию в матче за третье место на ЧМ-2025

    Швеция — Дания: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Дании
    В матче за третье место ЧМ-2025 сборная Швеции переиграла команду Дании со счетом 6:2.

    сборная Швеции
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    сборная Швеции

    В составе победителей дублями отметились Майкл Баклунд и Маркус Йоханссон. По голу на счету Лукаса Рэймонда и Мики Зибанежада. За датчан шайбы забросили Ник Олесен и Николай Элерс.

    Чемпионат мира. Матч за 3-е место
    Швеция — Дания — 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)
    Голы: Баклунд — 2 (Ларссон, Линдхольм), 25:16 — 1:0. Баклунд — 3 (Хейнеман, Линдхольм), 29:50 — 2:0. Юханссон — 3 (Сандин, Л. Карлссон), 37:09 — 3:0. Раймонд — 5 (мен.), 42:55 — 4:0. Олесен — 5 (бол., Огорд, Бруггиссер), 43:15 — 4:1. Элерс — 3 (Олесен, Труэ), 46:02 — 4:2. Юханссон — 4 (бол., Баклунд, Зибанежад), 48:25 — 5:2. Зибанежад — 5 (Л. Карлссон, Густафссон), 55:03 — 6:2Вратари: Эрссон — ДиховШтраф: 4 — 4Броски: 37 (6+18+13) — 18 (4+4+10)

    Сборная Швеции стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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