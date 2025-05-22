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    Терещенко жалеет, что в финале Кубка Гагарина было мало матчей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко поделился впечатлениями от минувшего финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1 в серии).

    Мартин Гернат
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    Мартин Гернат

    «Конечно, хотелось, чтобы побольше матчей в серии было. Это финал, в каждой игре была упорная борьба. Мы увидели классный хоккей с обеих сторон. "Локомотив" был сильней, поэтому заслуженно выиграл трофей.

    Можно ли кого‑то выделить из состава "Локомотива"? Вся команда постаралась. Выделить можно любого игрока. Если отдельно, то Сашу Радулова. Он молодец, провел хороший сезон.

    Этот титул в том числе и в память о разбившихся хоккеистах в авиакатастрофе в 2011 году? Конечно, это часть победы. "Локомотиву" удалось взять трофей спустя столько лет. Весь Ярославль ждал эту победу. Нужно было выиграть в память этих ребят. Здорово получилось. Ярославль — с победой!» — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

    «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ранее ярославцы доходили до решающих встреч в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывал.

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