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    «Флорида» победила «Каролину» в первом матче финала конференции

    «Флорида» — «Каролина»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз
    «Флорида» одолела «Каролину» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 5:2. Счет в серии — 1-0.

    Cергей Бобровский
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    Cергей Бобровский

    У «Пантерз» голы забили Картер Верхэге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Эту Луостаринен.

    В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо и Джексон Блэйк.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч
    «Каролина» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Верхэге — 5 (бол., Барков, Ткачак), 8:30 — 0:1. Экблад — 3 (Родригес), 12:29 — 0:2. Ахо — 4 (Джарвис, Свечников), 19:44 — 1:2. Грир — 2 (Миккола, Носек), 23:33 — 1:3. Беннетт — 7 (бол., Родригес, Верхэге), 46:08 — 1:4. Луостаринен — 4 (Носек, Форслинг), 54:55 — 1:5. Блэйк — 3 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 56:19 — 2:5Вратари: Андерсен — БобровскийШтраф: 8 — 22Броски: 33 (10+10+13) — 20 (7+8+5)

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У россиянина теперь 10 (8+2) очков в этом плей-офф.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 31 сейв. Хоккеиста признали первой звездой матча.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Второй матч в серии пройдет 23 мая. Начало встречи — в 03:00 мск.

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