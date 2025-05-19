Николаев высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Трактора»

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(3:1).

«Изначально понял, что забросил шайбу? Там получилось так, что я находился на правильной траектории. И сразу увидел, что шайба поменяла направление и влетела в ворота. Но при этом судья развел руки, поэтому надо играть до конца. Что бы там ни происходило. Поэтому я старался дальше концентрироваться на игре.

Акцентированно целился в ворота? Постарался бросить именно туда. В голове была такая мысль. Хорошо, что я туда бросил.

В этом матче провел меньше всех на льду, но при этом гол забил? Просто тренер доверяет мне те моменты, в которых думает, что я выйду и сделаю что‑то важное. Нужно просто оправдывать доверие тренера, и тогда всё будет хорошо. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме.

Тяжело в финале Кубка Гагарина ожидать свои крохи игрового времени? В финале Кубка Гагарина вообще легко не бывает. Я просто настраиваюсь на каждую смену. И если получаю ее, то стараюсь играть на 100%», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Напомним, что форвард забросил победную шайбу в ворота «Трактора». После этого матча «Локомотив» обыгрывает челябинцев со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.