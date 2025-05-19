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    Николаев высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Нападающий «Локомотива» Илья Николаев прокомментировал победу своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

    Илья Николаев — нападающий «Локомотива»
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    Илья Николаев — нападающий «Локомотива»

    «Изначально понял, что забросил шайбу? Там получилось так, что я находился на правильной траектории. И сразу увидел, что шайба поменяла направление и влетела в ворота. Но при этом судья развел руки, поэтому надо играть до конца. Что бы там ни происходило. Поэтому я старался дальше концентрироваться на игре.

    Акцентированно целился в ворота? Постарался бросить именно туда. В голове была такая мысль. Хорошо, что я туда бросил.

    В этом матче провел меньше всех на льду, но при этом гол забил? Просто тренер доверяет мне те моменты, в которых думает, что я выйду и сделаю что‑то важное. Нужно просто оправдывать доверие тренера, и тогда всё будет хорошо. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме.

  • «Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» одержал уверенную победу над «Трактором» (3:1) в 4-м матче розыгрыша Кубка Гагарина.
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    • Тяжело в финале Кубка Гагарина ожидать свои крохи игрового времени? В финале Кубка Гагарина вообще легко не бывает. Я просто настраиваюсь на каждую смену. И если получаю ее, то стараюсь играть на 100%», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

    Напомним, что форвард забросил победную шайбу в ворота «Трактора». После этого матча «Локомотив» обыгрывает челябинцев со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.

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