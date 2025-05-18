Арниел — о вылете «Джетс» из плей-офф Кубка Стэнли: Это очень больно

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел подвел итоги команды в Кубке Стэнли после вылета во втором раунде плей-офф от «Даллас Старз»

«То, как мы боролись в плей-офф, многое изменило. Нам пришлось пройти через многое. Произошло много событий. Мы продолжали работать над ситуацией и расти. Это очень больно», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

В шестом матче «Джетс» открыли счёт благодаря Шайфли, но «Даллас» быстро сравнял счёт, а в овертайме реализовал большинство и вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».

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«Виннипег» уступил в овертайме со счётом 1:2, проиграв серию со счётом 2:4 и завершив сезон, несмотря на статус победителя регулярного чемпионата Восточной конференции.