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    «Спартак»«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    Арниел — о вылете «Джетс» из плей-офф Кубка Стэнли: Это очень больно

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Даллас Старз
    Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел подвел итоги команды в Кубке Стэнли после вылета во втором раунде плей-офф от «Даллас Старз»

    Скот Арниел
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    Скот Арниел

    «То, как мы боролись в плей-офф, многое изменило. Нам пришлось пройти через многое. Произошло много событий. Мы продолжали работать над ситуацией и расти. Это очень больно», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

    В шестом матче «Джетс» открыли счёт благодаря Шайфли, но «Даллас» быстро сравнял счёт, а в овертайме реализовал большинство и вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».

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    «Виннипег» уступил в овертайме со счётом 1:2, проиграв серию со счётом 2:4 и завершив сезон, несмотря на статус победителя регулярного чемпионата Восточной конференции.

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