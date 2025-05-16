Быков рад, что Козлов продолжит работу в «Салавате Юлаеве»

Бывший главный тренерпрокомментировал новость о продлении контракта Виктора Козлова с уфимским клубом на два года.

«Рад, что Виктор продолжит работу в "Салавате"! Он опытный специалист, прекрасно знает качества своих игроков, освоился с требованиями руководства клуба, уважаемый тренер среди других клубов КХЛ и специалистов. Думаю, руководство довольно его работой и видит хорошие перспективы команды, связанные с его деятельностью. Можно только пожелать ему удачи и успехов», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Вместе с 50-летним специалистом, «Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2025, где уступил в пяти матчах ярославском «Локомотиву» со счетом 1:4 в серии.