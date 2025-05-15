Никитин: Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:1) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче. Поэтому шансов было больше.

Лишили ли мы "Трактор" их козырей? Я так не скажу. Хотя "Трактор" — команда мастеровитая. Мы не дали им экстра‑шайб, хотя они создавали моменты. В финале нельзя полностью кого‑то закрыть. Ты должен играть и в обороне, и в атаке.

Как удалось закрыть пятак? Иногда хочется туда особо не залезать. Сегодня как раз парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что смогли это превратить в голы.

Игра Паника? Мы не ставили ему задачу. Важно было почувствовать атмосферу игры. Он опытный парень. Не делал лишнего. Вошел в игру и помог», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Следующий матч пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.