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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Никитин: Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (4:1) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче. Поэтому шансов было больше.

    Лишили ли мы "Трактор" их козырей? Я так не скажу. Хотя "Трактор" — команда мастеровитая. Мы не дали им экстра‑шайб, хотя они создавали моменты. В финале нельзя полностью кого‑то закрыть. Ты должен играть и в обороне, и в атаке.

    Как удалось закрыть пятак? Иногда хочется туда особо не залезать. Сегодня как раз парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что смогли это превратить в голы.

    Игра Паника? Мы не ставили ему задачу. Важно было почувствовать атмосферу игры. Он опытный парень. Не делал лишнего. Вошел в игру и помог», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    Следующий матч пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.

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