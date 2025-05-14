Казахстан крупно уступил Дании в матче чемпионата мира

В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира сборнаяпроиграла командесо счетом 1:5.

В составе победителей забили Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. За Казахстан забил Никита Михайлис.

ЧМ-2025. 4-й тур Казахстан — Дания — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) Голы: Огорд — 1 (Бликфельд, Кок), 24:20 — 0:1. Труэ — 1 (бол., Русселль, Н. Йенсен), 32:57 — 0:2. Михайлис — 3 (Старченко, Метальников), 46:33 — 1:2. Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Олесен, Бликфельд), 50:08 — 1:3. Труэ — 2 (М. Лауридсен), 50:28 — 1:4. Олесен — 2 (п.в.), 59:53 — 1:5Вратари: Павленко (58:25 — 59:53) — ДиховШтраф: 6 — 10Броски: 22 (7+8+7) — 27 (1+11+15)

После этой игры Дания (3 очка) идет пятой, Казахстан (3) — седьмой.