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    Винисиус Жуниор«Реал» — «Мальорка». Онлайн, прямая трансляция
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    Казахстан крупно уступил Дании в матче чемпионата мира

    Казахстан — Дания: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Казахстана Сборная Дании
    В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира сборная Казахстана проиграла команде Дании со счетом 1:5.

    сборная Дании
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    сборная Дании

    В составе победителей забили Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. За Казахстан забил Никита Михайлис.

    ЧМ-2025. 4-й тур
    Казахстан — Дания — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
    Голы: Огорд — 1 (Бликфельд, Кок), 24:20 — 0:1. Труэ — 1 (бол., Русселль, Н. Йенсен), 32:57 — 0:2. Михайлис — 3 (Старченко, Метальников), 46:33 — 1:2. Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Олесен, Бликфельд), 50:08 — 1:3. Труэ — 2 (М. Лауридсен), 50:28 — 1:4. Олесен — 2 (п.в.), 59:53 — 1:5Вратари: Павленко (58:25 — 59:53) — ДиховШтраф: 6 — 10Броски: 22 (7+8+7) — 27 (1+11+15)

    После этой игры Дания (3 очка) идет пятой, Казахстан (3) — седьмой.

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