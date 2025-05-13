Пиняев: Надеюсь, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина

Сергей Пиняев — футболист «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Как я оказался на матче хоккейного "Локомотива"? Мы давно хотели выбраться, но не располагали выходными. А сейчас так получилось, что совпал выходной у футбольного "Локомотива" и день матча у хоккейного "Локомотива". Хорошо, что удалось попасть на финал Кубка Гагарина.
Что больше всего нравится в матче? Ну как что? Сам хоккей. Сидим, болеем (вместе с Дмитрием Бариновым) за "Локомотив". Хорошо играет команда.
Прогноз на финальную серию? Надеюсь, что "Локомотив" выиграет Кубок Гагарина», — сказал Пиняев «Матч ТВ».
Первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» начался в 19:00 мск. По ходу 3-го периода челябинцы ведут со счетом — 2:0.