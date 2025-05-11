Щитов: Шабанов — сильнейший нападающий в нашей лиге, он всегда придумывает что-то новое

Бывший защитник КХЛназвал форвардаглавной звездой лиги.

«Это сильнейший нападающий в нашей лиге, он всегда придумывает что-то новое, отличается скоростью, катанием и игровым мышлением», — приводит слова Щитова портал Sports.ru.

Отвечая на вопрос о наличии звезды такого же уровня в составе «Локомотива», Щитов отметил, что у ярославской команды есть свои лидеры, однако он не видит в составе железнодорожников игрока, сопоставимого по влиянию и креативности с Шабановым.

В завершившемся регулярном чемпионате Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах, а в плей-офф отличился 18 (9+9) баллами в 16 играх при полезности «+16».