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    Щитов: Шабанов — сильнейший нападающий в нашей лиге, он всегда придумывает что-то новое

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    Бывший защитник КХЛ Никита Щитов назвал форварда «Трактора» Максима Шабанова главной звездой лиги.

    Максим Шабанов
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    Максим Шабанов

    «Это сильнейший нападающий в нашей лиге, он всегда придумывает что-то новое, отличается скоростью, катанием и игровым мышлением», — приводит слова Щитова портал Sports.ru.

    Отвечая на вопрос о наличии звезды такого же уровня в составе «Локомотива», Щитов отметил, что у ярославской команды есть свои лидеры, однако он не видит в составе железнодорожников игрока, сопоставимого по влиянию и креативности с Шабановым.

    В завершившемся регулярном чемпионате Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах, а в плей-офф отличился 18 (9+9) баллами в 16 играх при полезности «+16».

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