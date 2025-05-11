«Каролина» разгромила «Вашингтон» и вышла вперед в серии, Свечников забил гол

В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛв родных стенах разбиласо счетом 4:0.

Андрей Свечников, Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блэйк стали авторами заброшенных шайб в этой игре.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Каролина» — «Вашингтон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Свечников — 6, 32:34 — 1:0. Рословик — 1 (бол., Бернс, Холл), 38:57 — 2:0. Робинсон — 1 (Стэнковен, Рословик), 43:14 — 3:0. Блэйк — 2 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 56:44 — 4:0Вратари: Андерсен — ТомпсонШтраф: 8 — 18Броски: 28 (6+11+11) — 21 (9+6+6)Наши: Орлов (21.08/1/+1), Свечников (15.21/3/+1) — Алексеев (13.12/1/0), Овечкин (17.26/4/0)

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится 13 мая в 2:00 мск.