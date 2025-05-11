Чехия обыграла Норвегию на ЧМ-2025

в группе В проиграласо счетом 1:2.

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. Счет на 3-й минуте открыл форвард чехов Якуб Флек, через 6 минут норвежцы отыгрались после гола Стиана Сольберга. Победу чехам принес точный бросок Давида Пастрняка.

Чемпионат мира. Группа B Норвегия — Чехия — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Флек — 1 (Лауко), 22:14 — 0:1. Сольберг — 1 (Берглунд, Сальстен), 28:03 — 1:1. Пастрняк — 1 (Гронек), 33:20 — 1:2Вратари: Арнтцен — ВеймелкаБроски: 23 (5+6+12) — 33 (11+15+7)Штраф: 6 — 6

После этого матча у Чехии стало 5 очков и она идет в группе лидеров. Норвегия пока без очков после двух туров.