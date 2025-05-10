Швеция одержала волевую победу над Австрией в матче ЧМ-2025

обыграла(4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

У Австрии голы записали на свой счет Беньямин Баумгартнер и Марко Каспер.

В составе шведской сборной дублем отметился Мика Зибанеджад, а по шайбе забросили Юнас Бродин и Александер Веннберг.

Чемпионат мира. Группа А Швеция — Австрия — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Голы: Баумгартнер — 1 (Раффль, Рорер), 25:30 — 0:1. Зибанежад — 2 (бол., Густафссон, Юханссон), 33:26 — 1:1. Каспер — 1 (Шнетцер), 52:26 — 1:2. Бродин — 2 (Раймонд, Линдхольм), 57:41 — 2:2. Зибанежад — 3 (Андерссон), 57:53 — 3:2. Веннберг — 1 (п.в., Баклунд, Линдхольм), 58:39 — 4:2Вратари: Эрссон — КиккертБроски: 25 (8+10+7) — 16 (5+7+4)Штраф: 2 — 8

В следующем матче группы А Швеция встретится с Финляндией 12-го мая, а Австрия сыграет против Словакии.