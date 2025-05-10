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    Фетисов: Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно, нас приравнивают к беженцам

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2025
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал перспективы допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Я хочу ошибаться, но ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею. Наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном. Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно. По сути, нас приравнивают к статусу беженцев, а это унизительно», — приводит слова Фетисова сайт «ВсеПроСпорт».

    Вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 остаётся открытым. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что рекомендации МОК по этому вопросу ожидаются в конце мая — начале июня 2025 года.

    Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям только в нейтральном статусе, однако это не распространялось на командные виды спорта, включая хоккей.

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