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    Губерниев: Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым?

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, можно ли однозначно назвал Александра Овечкина лучшим игроком в истории отечественного хоккея.

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    «Сложно сказать. Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым? Это примерно тоже самое, как говорить о лыжниках, которые сейчас выигрывают по 5-6 медалей на одной Олимпиаде. А во времена Галины Кулаковой их было максимум три.

    В биатлоне же вообще какое-то время была одна медаль в розыгрыше, когда была только индивидуальная гонка без эстафеты. Но то, что в ряду лучших Овечкин занимает заметное место, это факт», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим игроком в НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

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