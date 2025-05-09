Губерниев: Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым?

Спортивный комментаторответил на вопрос, можно ли однозначно назваллучшим игроком в истории отечественного хоккея.

«Сложно сказать. Как можно сравнить Овечкина с Харламовым, Бобровым или Мальцевым? Это примерно тоже самое, как говорить о лыжниках, которые сейчас выигрывают по 5-6 медалей на одной Олимпиаде. А во времена Галины Кулаковой их было максимум три.

В биатлоне же вообще какое-то время была одна медаль в розыгрыше, когда была только индивидуальная гонка без эстафеты. Но то, что в ряду лучших Овечкин занимает заметное место, это факт», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим игроком в НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.