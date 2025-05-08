НХЛ. «Даллас» взял верх над «Виннипегом», «Торонто» нанес поражение «Флориде»

победилв первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2.

Нападающий «Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик.

Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.

Второй матч в серии состоится 10 мая и начнется в 04:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч «Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Голы: Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Флери), 23:30 — 1:0. Рантанен — 6 (Дадонов, Стил), 28:43 — 1:1. Рантанен — 7 (Харли, Любушкин), 34:21 — 1:2. Рантанен — 8 (бол., Дюшен, Хинтц), 36:38 — 1:3. Шайфли — 3 (Виларди), 37:35 — 2:3Вратари: Хеллибак (58:10) — ЭттингерШтраф: 6 — 10Броски: 32 (13+8+11) — 24 (12+8+4)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Торонто» одолел «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Мэйпл Ливз» ведут в серии — 2-0.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.

Третий матч в серии пройдет на льду «Пантерз» в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 02:00 мск.