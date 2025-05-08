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    НХЛ. «Даллас» взял верх над «Виннипегом», «Торонто» нанес поражение «Флориде»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз Виннипег Джетс Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз
    «Даллас» победил «Виннипег» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2.

    Евгений Дадонов
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    Евгений Дадонов

    Нападающий «Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик.

    Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.

    Второй матч в серии состоится 10 мая и начнется в 04:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
    «Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
    Голы: Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Флери), 23:30 — 1:0. Рантанен — 6 (Дадонов, Стил), 28:43 — 1:1. Рантанен — 7 (Харли, Любушкин), 34:21 — 1:2. Рантанен — 8 (бол., Дюшен, Хинтц), 36:38 — 1:3. Шайфли — 3 (Виларди), 37:35 — 2:3Вратари: Хеллибак (58:10) — ЭттингерШтраф: 6 — 10Броски: 32 (13+8+11) — 24 (12+8+4)

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Торонто» одолел «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Мэйпл Ливз» ведут в серии — 2-0.

    Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.

    Третий матч в серии пройдет на льду «Пантерз» в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 02:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
    «Торонто» — «Флорида» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
    Голы: Барков — 2 (бол., Джонс), 10:58 — 0:1. Пачиоретти — 2 (бол., Райлли, Доми), 18:19 — 1:1. Маршан — 1 (Лунделл, Луостаринен), 20:15 — 1:2. В. Нюландер — 6 (Пачиоретти, Экман-Ларссон), 24:18 — 2:2. Доми — 2 (Лоренц, Райлли), 37:09 — 3:2. Лунделл — 3 (Экблад, Луостаринен), 45:33 — 3:3. Марнер — 2 (Маккейб, Мэттьюс), 45:50 — 4:3Вратари: Уолл — Бобровский (57:05)Штраф: 8 — 10Броски: 20 (5+9+6) — 29 (6+11+12)

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