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    Экс-тренер сборной России Крикунов оценил атаку «Локомотива» в плей-офф Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил игру нападающих «Локомотива» Александра Радулова и Егора Сурина.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Радулов, знаете, он такой...Неугомоный! Ему лет-то сколько, а он всё лезет и лезет вперёд. Всё ему мало хоккея — старается, злится, если не получается что-то там. Саша — просто красавец, тут больше нечего и добавить», — цитирует Крикунова «Московский комсомолец».

    Крикунов подчеркнул, заметный прогресс 18-летнего Егора Сурина. Игрок является примером того, как работа в КХЛ способствует развитию молодых хоккеистов.

    В текущем плей-офф КХЛ Александр Радулов набрал 13 (7+6) очков в 16 матчах, а Егор Сурин записал на свой счет 6 (5+1) очков в 14 играх.

    В финале Кубка Гагарина ярославская команда сыграет против челябинского «Трактора».

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