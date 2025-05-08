Экс-тренер сборной России Крикунов оценил атаку «Локомотива» в плей-офф Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной Россиивысоко оценил игру нападающих

«Радулов, знаете, он такой...Неугомоный! Ему лет-то сколько, а он всё лезет и лезет вперёд. Всё ему мало хоккея — старается, злится, если не получается что-то там. Саша — просто красавец, тут больше нечего и добавить», — цитирует Крикунова «Московский комсомолец».

Крикунов подчеркнул, заметный прогресс 18-летнего Егора Сурина. Игрок является примером того, как работа в КХЛ способствует развитию молодых хоккеистов.

В текущем плей-офф КХЛ Александр Радулов набрал 13 (7+6) очков в 16 матчах, а Егор Сурин записал на свой счет 6 (5+1) очков в 14 играх.

В финале Кубка Гагарина ярославская команда сыграет против челябинского «Трактора».