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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Щитов: «Салават» вполне может пройти «Локомотив»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».

    Александр Радулов (игрок «Локомотива»)
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    Александр Радулов (игрок «Локомотива»)

    «Локомотив меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу. У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители.

    Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать ее, лишать Ярославль маневра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. "Салават" вполне может рассчитывать на успех. Я не считаю то, что вот сейчас по этой серии, то, что безоговорочный лидер в этом противостоянии Локомотив», — цитирует Щитова «ВсеПроСпорт».

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    Напомним, что в настоящий момент счет в серии 2:1 в пользу «Локомотива».

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