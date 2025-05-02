Щитов: «Салават» вполне может пройти «Локомотив»

Экс-защитник клубов КХЛвысказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между

«Локомотив меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу. У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители.

Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать ее, лишать Ярославль маневра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. "Салават" вполне может рассчитывать на успех. Я не считаю то, что вот сейчас по этой серии, то, что безоговорочный лидер в этом противостоянии Локомотив», — цитирует Щитова «ВсеПроСпорт».

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Напомним, что в настоящий момент счет в серии 2:1 в пользу «Локомотива».