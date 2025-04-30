Петр Воробьев: Надо было дать Илье шанс поработать еще сезон

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал увольнение своего сынас должности главного тренера

«Я считаю, что требования к Илье были завышены по сравнению с тем составом, который у него был. Мне кажется, что надо было дать ему шанс поработать еще сезон, укрепить состав и уже после делать какие‑то выводы, а не после первого сезона.

Удалось ли поговорить с сыном после его ухода из ЦСКА? Пока нет.

Найдет ли он себе работу в топ‑клубе? Я не знаю, но он не последний тренер в российском хоккее, поэтому все может быть», — приводит слова Воробьева-старшего «Матч ТВ».

Илья Воробьев приступил к работе в московском клубе перед началом сезона-2023/2024, заключив контракт на 3 года.

Вместе со специалистом, ЦСКА занял 5-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина минскому «Динамо» в шести матчах — 2:4 в серии.

29 апреля ЦСКА объявил об увольнении 50-летнего летнего специалиста вместе со всем тренерским штабом команды.