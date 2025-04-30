Дер-Аргучинцев высказался о победе «Трактора» в матче против «Динамо» М

Нападающийпрокомментировал победу своей команды во 2-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина против московского(3:2).

«Старались играть в свой хоккей, активно, атаковать, а также обороняться. Соперник играл очень хорошо, поэтому встреча была тяжёлая. "Трактор" впервые выиграл первый период? Мы на этом не зацикливаемся. Стараемся каждый период выигрывать, главное — что не сдаёмся и играем до конца.

Максим Шабанов намерено бросал на отскок от щитка? Мне тяжело говорить за Макса. Он попытался бросить неожиданно для вратаря, и получилось, что шайба отскочила ко мне. Мы выигрываем, и я стараюсь помогать команде во всех аспектах. Приятно, когда ты помогаешь забитыми голами.

Провокации от легионеров "Динамо"? Честно, не видел, чтобы они лезли под кожу. Мы знаем, что надо играть от свистка до свистка и не вестись на какие-то провокации», — цитирует Дер-Аргучинцева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф против московского «Динамо» со счетом в серии 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 2-го мая в Москве.