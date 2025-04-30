1-й таймБарселона — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Барселона» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Дер-Аргучинцев высказался о победе «Трактора» в матче против «Динамо» М

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев прокомментировал победу своей команды во 2-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина против московского «Динамо» (3:2).

    Семен Дер-Аргучинцев — нападающий «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Семен Дер-Аргучинцев — нападающий «Трактора»

    «Старались играть в свой хоккей, активно, атаковать, а также обороняться. Соперник играл очень хорошо, поэтому встреча была тяжёлая. "Трактор" впервые выиграл первый период? Мы на этом не зацикливаемся. Стараемся каждый период выигрывать, главное — что не сдаёмся и играем до конца.

    Максим Шабанов намерено бросал на отскок от щитка? Мне тяжело говорить за Макса. Он попытался бросить неожиданно для вратаря, и получилось, что шайба отскочила ко мне. Мы выигрываем, и я стараюсь помогать команде во всех аспектах. Приятно, когда ты помогаешь забитыми голами.

    Провокации от легионеров "Динамо"? Честно, не видел, чтобы они лезли под кожу. Мы знаем, что надо играть от свистка до свистка и не вестись на какие-то провокации», — цитирует Дер-Аргучинцева пресс-служба КХЛ.

  • «Динамо» снесло «Ак Барс», «Спартак» отправился домой, «Локомотив» неудачно начал полуфинал
  • Кубок Гагарина: обзор 5-й игровой недели
  • 28/04/2025

    • После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф против московского «Динамо» со счетом в серии 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 2-го мая в Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Салават Юлаев» начнет домашний этап с победы
  • «Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Гауфф — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дрейпер — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие