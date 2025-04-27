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    Ноттингем Форест — Манчестер Сити«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Ландескуг — о первой шайбе за 3 года в НХЛ: Я долго представлял, как снова забиваю

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    Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился эмоциями после 1-й заброшенной шайбе в НХЛ спустя 3 года.

    Габриэль Ландескуг — нападающий «Колорадо»
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    Габриэль Ландескуг — нападающий «Колорадо»

    Форвард отметился голом в ворота «Далласа» (4:0) в 4-м матче первого раунда плей-офф НХЛ.

    «Я долго представлял, как снова забиваю, а потом были дни, когда я не знал, забью ли я вообще когда-либо ещё. Поэтому, конечно, это прекрасное чувство. Очень упорная серия и очень важная игра здесь, дома. Сделать это перед нашими болельщиками очень многое значит. Потрясающе. Надеюсь, дальше — больше», — сказал шведский хоккеист в послематчевом интервью.

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    • Следующая игра между «Далласом» и «Колорадо» состоится 29-го апреля в 04:30 мск (счет в серии 2:2).

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