Ландескуг — о первой шайбе за 3 года в НХЛ: Я долго представлял, как снова забиваю

Нападающийподелился эмоциями после 1-й заброшенной шайбе в НХЛ спустя 3 года.

Форвард отметился голом в ворота «Далласа» (4:0) в 4-м матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я долго представлял, как снова забиваю, а потом были дни, когда я не знал, забью ли я вообще когда-либо ещё. Поэтому, конечно, это прекрасное чувство. Очень упорная серия и очень важная игра здесь, дома. Сделать это перед нашими болельщиками очень многое значит. Потрясающе. Надеюсь, дальше — больше», — сказал шведский хоккеист в послематчевом интервью.

Следующая игра между «Далласом» и «Колорадо» состоится 29-го апреля в 04:30 мск (счет в серии 2:2).