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    Овечкин: Демидов — талантливый парень

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о потенциале нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    19‑летний россиянин Демидов заключил трехлетний контракт новичка с «Монреалем» на исходе регулярного чемпионата НХЛ‑2024/25. Форвард успел сыграть два матча регулярного сезона и набрал 2 (1+1) очка.

    «Да, нам с "Монреалем" предстоит интересный матч. Очевидно, что Демидов — талантливый парень. Посмотрим, что будет», — цитирует Овечкина RMNB.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    21 апреля «Монреаль» Демидова сыграет первый матч серии первого раунда плей‑офф до четырех побед с «Вашингтоном» Овечкина.

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