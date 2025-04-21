Овечкин: Демидов — талантливый парень

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»высказался о потенциале нападающего «Монреаль Канадиенс»

19‑летний россиянин Демидов заключил трехлетний контракт новичка с «Монреалем» на исходе регулярного чемпионата НХЛ‑2024/25. Форвард успел сыграть два матча регулярного сезона и набрал 2 (1+1) очка.

«Да, нам с "Монреалем" предстоит интересный матч. Очевидно, что Демидов — талантливый парень. Посмотрим, что будет», — цитирует Овечкина RMNB.

Прогнозы и ставки на НХЛ

21 апреля «Монреаль» Демидова сыграет первый матч серии первого раунда плей‑офф до четырех побед с «Вашингтоном» Овечкина.