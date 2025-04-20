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    Габриэл Мартинелли«Ипсвич» — «Арсенал». Онлайн
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    «Трактор» выиграл серию у минского «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    В пятом матче второго раунда Кубка Гагарина «Трактор» дома обыграл минское «Динамо» со счетом 3:1.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей дублем отметился Виталий Кравцов, еще один гол на счету Арсения Коромыслов. За гостей шайбу забросил Илья Усов.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4)

    «Трактор» выиграл в серии с общим счетом 4-1 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

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