«Трактор» выиграл серию у минского «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В пятом матче второго раунда Кубка Гагаринадома обыграл минскоесо счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Виталий Кравцов, еще один гол на счету Арсения Коромыслов. За гостей шайбу забросил Илья Усов.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Голы: Кравцов — 3 (Коромыслов, Коростелев), 41:33 — 1:0. Коромыслов — 1, 44:01 — 2:0. Усов — 5 (Мелош, Пинчук), 50:09 — 2:1. Кравцов — 4 (п.в.), 59:50 — 3:1Вратари: Фукале — Тихомиров (58:26 — 59:50)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (12+6+10) — 24 (9+11+4)

«Трактор» выиграл в серии с общим счетом 4-1 и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.