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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    «Салават Юлаев» выиграл у «Спартака» и сократил отставание в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    В пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в овертайме в родных стенах переиграл «Спартак» со счетом 4:3.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Автором дубля в составе победителей стал Скотт Уилсон. Также забили Деннис Ян и Александр Хмелевский. За гостей отличились Иван Морозов (дважды) и Павел Порядин.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3Вратари: Вязовой — ЗагидулинШтраф: 10 — 12Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0)

    «Салават Юлаев» смог сократить отставание в серии — 2-3. Следующий матч состоится 21 апреля в Москве.

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