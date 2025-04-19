«Салават Юлаев» выиграл у «Спартака» и сократил отставание в серии

В пятом матче серии второго раунда Кубка Гагаринав овертайме в родных стенах переигралсо счетом 4:3.

Автором дубля в составе победителей стал Скотт Уилсон. Также забили Деннис Ян и Александр Хмелевский. За гостей отличились Иван Морозов (дважды) и Павел Порядин.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3Вратари: Вязовой — ЗагидулинШтраф: 10 — 12Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0)

«Салават Юлаев» смог сократить отставание в серии — 2-3. Следующий матч состоится 21 апреля в Москве.