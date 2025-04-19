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    Конекны: Мичков — уникальный парень

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны высказался об игре своего российского одноклубника Матвея Мичкова. Конекны назвал Мичкова «уникальным парнем».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Это уникальный парень из всех, с кем я играл за свою карьеру, потому что он хочет быть лучшим игроком во всей НХЛ. Он верит, что может стать лучшим. Это то самое качество, которому нельзя научить. Человек должен сам хотеть этого. Он по‑настоящему крепко верит, что может стать лучшим, а это большая сила», — цитирует Конекны пресс‑служба «Филадельфии» в клубных соцсетях.

    Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2024/25 20‑летний Мичков стал лучшим снайпером команды (26 голов).

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    «Филадельфия» заняла последнее, 16‑е место в Восточной конференции, не пробившись в плей‑офф.

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