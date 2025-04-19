Конекны: Мичков — уникальный парень

Форвард «Филадельфии»высказался об игре своего российского одноклубника. Конекны назвал Мичкова «уникальным парнем».

«Это уникальный парень из всех, с кем я играл за свою карьеру, потому что он хочет быть лучшим игроком во всей НХЛ. Он верит, что может стать лучшим. Это то самое качество, которому нельзя научить. Человек должен сам хотеть этого. Он по‑настоящему крепко верит, что может стать лучшим, а это большая сила», — цитирует Конекны пресс‑служба «Филадельфии» в клубных соцсетях.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2024/25 20‑летний Мичков стал лучшим снайпером команды (26 голов).

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«Филадельфия» заняла последнее, 16‑е место в Восточной конференции, не пробившись в плей‑офф.