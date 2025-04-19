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    Лавиолетт покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил о расставании с Питером Лавиолеттом, который занимал должность главного тренера команды.

    Питер Лавиолетт
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    Питер Лавиолетт

    «Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего в будущем. Питер — первоклассный специалист, и я искренне благодарен ему за страсть и преданность "Рейнджерс" в качестве главного тренера.

    Закончив с лучшим результатом регулярного чемпионата в НХЛ год назад, мы подошли к этому сезону с высокими ожиданиями и не оправдали этих ожиданий. Мы все должны работать лучше — и я в том числе.

    Я чувствовал, что нам необходимы перемены, чтобы достичь всех поставленных целей. Мы немедленно начнём поиск нового главного тренера», — приводит слова Друри пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог выйти в плей-офф нынешнего сезона НХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе.

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