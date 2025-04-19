Лавиолетт покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»

Генеральный менеджеробъявил о расставании с, который занимал должность главного тренера команды.

«Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего в будущем. Питер — первоклассный специалист, и я искренне благодарен ему за страсть и преданность "Рейнджерс" в качестве главного тренера.

Закончив с лучшим результатом регулярного чемпионата в НХЛ год назад, мы подошли к этому сезону с высокими ожиданиями и не оправдали этих ожиданий. Мы все должны работать лучше — и я в том числе.

Я чувствовал, что нам необходимы перемены, чтобы достичь всех поставленных целей. Мы немедленно начнём поиск нового главного тренера», — приводит слова Друри пресс-служба клуба.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог выйти в плей-офф нынешнего сезона НХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе.