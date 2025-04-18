НХЛ. «Питтсбург» одолел «Вашингтон», «Коламбус» победил «Айлендерс», «Баффало» — «Филадельфию»

За океаном прошли 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4

В составе «Филадельфии» дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков.

Ранее «Баффало» и «Филадельфия» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2) Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12)Штраф: 4 — 2Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9)

«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4

«Коламбус» — «Айлендерс» — 6:1

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков забил один гол. Его одноклубник и соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Коламбус» набрал 89 очков и завершил сезон на 9-й строчке в Восточной конференции. «Айлендерс» стали 12-ми — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 6:1 (0:0, 5:0, 1:1) Голы: К. Силлинджер — 11, 22:21 — 1:0. Фаббро — 9 (Харрис), 27:43 — 2:0. Воронков — 22 (Веренски, К. Силлинджер), 30:09 — 3:0. Керали — 6 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 35:14 — 4:0. Веренски — 23 (Монахэн, Марченко), 37:27 — 5:0. Фэшинг — 2 (Сизикас), 54:48 — 5:1. Фантилли — 32 (ван Римсдайк), 58:37 — 6:1Вратари: Гривз — ХегбергШтраф: 2 — 0Броски: 26 (6+11+9) — 37 (10+16+11)

«Коламбус» — «Айлендерс» — 6:1

«Рейнджерс» — «Тампа» — 4:0

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 из 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 85 очков в 82 матчах и завершили регулярку на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» с третьей строчки (102 очка) вышла в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0Вратари: Шестеркин — ЙоханссонШтраф: 6 — 2Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8)

«Рейнджерс» — «Тампа» — 4:0

«Оттава» — «Каролина» — 7:5

Российский нападающий гостей Андрей Свечников забил гол и сделал голевую передачу.

«Оттава» набрала 97 очков и с 6-го места в Восточной конференции вышла в плей-офф. «Каролина» стала четвёртой — 99 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Каролина» — 7:5 (3:2, 0:3, 4:0) Голы: Годетт — 18 (Казинс), 11:55 — 1:0. Козенс — 16 (бол., Батерсон, Сандерсон), 16:35 — 2:0. Пинто — 21 (Амадио, Грейг), 17:22 — 3:0. Котканиеми — 12 (Свечников, Холл), 17:33 — 3:1. Бриндамор — 1 (Каррье, Морроу), 19:18 — 3:2. Свечников — 20 (бол., Стэнковен, Гостисбеер), 20:50 — 3:3. Рословик — 22, 24:05 — 3:4. Джост — 4 (Холл), 26:32 — 3:5. Годетт — 19 (Штюцле), 44:17 — 4:5. Батерсон — 25 (Зеттерлунд, Козенс), 50:01 — 5:5. Батерсон — 26 (бол., Штюцле, Козенс), 53:38 — 6:5. Штюцле — 24 (бол., Сандерсон, Клевен), 58:48 — 7:5Вратари: Улльмарк — АндерсенШтраф: 6 — 28Броски: 32 (12+8+12) — 33 (14+12+7)

«Оттава» — «Каролина» — 7:5

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«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один из голов своей команды.

«Вашингтон» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, набрав 111 очков. «Питтсбург» завершил регулярку на 13-й строчке — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2Вратари: Неделькович — СтивенсонШтраф: 4 — 4Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3)

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2

«Торонто» — «Детройт» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Торонто» завершил регулярку на 2-й строчке в Восточной конференции — 108 очков. «Детройт» стал 10-м (86 очков) и не попал в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Мэттьюс — 33 (Найз, Марнер), 17:53 — 1:0. Уотсон — 3 (Холл), 19:19 — 1:1. Холл — 2 (Каспер, Тарасенко), 22:16 — 1:2. Дебринкэт — 39 (бол., Зайдер, Кейн), 25:50 — 1:3. Майерс — 2 (Лоренц, Ярнкрок), 43:43 — 2:3. Танев — 3 (Марнер, Хольмберг), 59:58 — 3:3. Лотон — 13 (Мермис, Найз), 60:56 — 4:3Вратари: Уолл — ТэлботШтраф: 4 — 4Броски: 20 (8+4+7+1) — 34 (13+15+6+0)

«Торонто» — «Детройт» — 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 1:5

«Калгари» с 96 очками в 82 матчах занял 9-е место в Западной конференции.

«Лос-Анджелес» занял 4-ю строчку «Запада» — 105 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4) Голы: Кадри — 34 (Клапка, Пачал), 22:15 — 0:1. Мортон — 1 (Ломберг, Хант), 46:05 — 0:2. Кадри — 35 (Хант, Шарангович), 47:28 — 0:3. Парех — 1 (Баклунд), 48:24 — 0:4. Баклунд — 15 (Коронато), 51:35 — 0:5. Уорд — 1 (бол., Спенс, Кларк), 53:49 — 1:5Вратари: Риттих — ВладаржШтраф: 4 — 6Броски: 31 (10+5+16) — 29 (12+6+11)