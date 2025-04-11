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    Никитин: С такими соперниками так начинать — большая роскошь

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении своей команды в 1-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (1:4).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «С такими соперниками так начинать — большая роскошь. Это непозволительно для нашей команды. Нужно перестроиться. Мы хотели, чтобы болельщики насладились прекрасным хоккеем, а нужно быть selfish — эгоистом по-нашему. Хотя у нас перевод более мягкий.

    Выигрывают эгоисты, которые объединены командной целью. Уровень соперников стирает все старания. Такое слово "я старался"… Мало хотеть, нужно мочь. Это опыт. Никого выделять не собираемся, мы проиграли как команда. Замена Каюмова в первом звене — потому что так нельзя начинать, тем более первому звену», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Локомотив» проигрывает «Авангарду» со счетом в серии 0:1. Следующая игра состоится 13-го апреля в Ярославле.

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