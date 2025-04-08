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    СКА объявил о переходе Демидова в «Монреаль»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА НХЛ Монреаль Канадиенс
    СКА объявил об уходе нападающего команды Ивана Демидова в «Монреаль», который выбрал россиянина под 5-м номером на драфте НХЛ в 2024 году.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к "Монреаль Канадиенс" уже в этом сезоне. Права на хоккеиста в КХЛ останутся у СКА. Нападающий вернется в Петербург, если не сумеет закрепиться в НХЛ», — сообщается в заявлении клуба.

    19-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 49 (20+29) очков за 67 встреч по системе «гол+пас». В плей-офф на счету хоккеиста 5 (3+2) очков за 6 встреч.

    Ранее сообщалось, что форвард будет играть в системе петербургского клуба до окончания контракта, который истекает 31 мая 2025 года.

    Основная команда КХЛ завершила свое выступление в Кубке Гагарина, вылетев от московского «Динамо» в первом раунде плей-офф — 2:4 в серии.

    Фарм-клубы «СКА-Нева» (ВХЛ) и «СКА-1946» (МХЛ) продолжают участие в плей-офф своих турниров.

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