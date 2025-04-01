Жамнов: В третьем периоде пытались вернуться в игру, но не хватило

Главный тренервысказался о матче против(2:5).

«Соперник был свежее, это было видно по движению. Второй период проиграли, в третьем пытались вернуться в игру, но не хватило. Готовимся к следующей игре.

Первая шайба — отскок, рикошет от борта. Остальные шайбы — наши ошибки, вины вратаря нет.

Мы фокусируемся на игре и на сопернике. Наша задача — побеждать в каждой игре», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Спартака». Пятая игра, которая может стать последней, пройдет в Москве 3 апреля.