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    «Северсталь» обыграла дома «Спартак» и сократила счет в серии

    «Северсталь» — «Спартак»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    Череповецкая «Северсталь» наконец смогла размочить счет в 1/8 финала Кубка Гагарина против московского «Спартака», уверенно победив в четвертой игре — 5:2.

    Илья Иванцов
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    Илья Иванцов

    В составе победителей шайбы забрасывали Илья Иванцов (дважды), Давид Думбадзе, Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

    За красно-белых отличились Даниил Орлов и Михаил Мальцев.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
    Голы: Орлов — 1 (Ружичка, Мальцев), 4:11 — 0:1. Иванцов — 1 (Скоренов, Чуркин), 23:43 — 1:1. Думбадзе — 1 (Подшивалов), 25:57 — 2:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 37:11 — 3:1. Подшивалов — 1 (Думбадзе), 40:31 — 4:1. Мальцев — 1 (Ружичка), 44:03 — 4:2. Иванцов — 2 (п.в., Скоренов), 59:21 — 5:2Нереализованный буллит: Иванцов (Северсталь), 41:20 (Вратарь)Вратари: Самойлов — Загидулин (57:01 — 59:02, 59:11 — 59:21)Броски: 34 (6+20+8) — 34 (12+8+14)Штраф: 17 — 12

    Сейчас счет в серии 3:1 в пользу «Спартака». Пятая игра, которая может стать последней, пройдет в Москве 3 апреля.

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