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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    «Локомотив» обыграл «Торпедо» и повел в серии 3-0

    «Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» на выезде переиграл «Торпедо» со счетом 4:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    За победителей забили Денис Алексеев, Максим Шалунов и Артур Каюмов, который отметился дублем. За хозяев шайбы забросили Богдан Конюшков и Вячеслав Войнов.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — ИсаевШтраф: 4 — 8Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4)

    Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч, который может стать последним, состоится 2 апреля в Нижнем Новогороде.

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