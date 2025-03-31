«Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагаринана выезде переигралсо счетом 4:2.

За победителей забили Денис Алексеев, Максим Шалунов и Артур Каюмов, который отметился дублем. За хозяев шайбы забросили Богдан Конюшков и Вячеслав Войнов.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад» «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Конюшков — 1 (бол., Абрамов), 4:29 — 1:0. Алексеев — 2 (Радулов), 7:21 — 1:1. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 10:13 — 1:2. Войнов — 1 (бол., Виноградов), 23:38 — 2:2. Каюмов — 1 (Березкин), 23:54 — 2:3. Каюмов — 2 (п.в.), 59:23 — 2:4Вратари: Кульбаков (58:35 — 58:38, 58:49 — 59:23) — ИсаевШтраф: 4 — 8Броски: 26 (8+7+11) — 22 (10+8+4)

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч, который может стать последним, состоится 2 апреля в Нижнем Новогороде.