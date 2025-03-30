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    Тренер «Северстали»: Мы проиграли исключительно вратарю «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (0:1).

    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»
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    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»

    «Сегодняшний матч складывался в нашу пользу. Всё складывалось так, что мы могли победить, но мы сегодня проиграли. Проиграли исключительно вратарю соперников.

    Мы создаём моменты. Эти моменты нужно реализовывать. Здесь уже это завершающий бросок. Мы не смогли просто-напросто переиграть вратаря соперников. Как спасти серию? Начать выигрывать. Выигрывать следующий матч для начала», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

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    • После этой встречи «Северсталь» проигрывает «Спартаку» со счетом в серии 0:3. Следующая игра между этими командами состоится 1-го апреля в Череповце.

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