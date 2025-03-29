НХЛ. «Анахайм» победил «Рейнджерс», «Флорида» одолела «Юту», «Каролина» — «Монреаль»

За океаном прошли 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу.

«Каролина» набрала 92 очка в 72 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 75 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Андерсон — 12 (Галлахер, Дворак), 0:23 — 0:1. Блэйк — 12, 0:41 — 1:1. Холл — 17 (бол., Блэйк, Джарвис), 33:46 — 2:1. Ахо — 27 (Джарвис, Блэйк), 36:10 — 3:1. Свечников — 19 (п.в., Мартинук), 59:00 — 4:1Вратари: Андерсен — Монтембо (57:49 — 59:00)Штраф: 6 — 8Броски: 25 (11+9+5) — 15 (4+3+8)

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1

«Коламбус» — «Ванкувер» — 7:6 Б

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забил один гол и сделал голевую передачу.

«Коламбус» набрал 75 очков в 71 матче и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 81 очко в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Ванкувер» — 7:6 Б (0:3, 3:1, 3:2, 0:0, 1:0) Голы: Карлссон — 2 (бол., Шервуд, Гарлэнд), 8:51 — 0:1. Босер — 24 (Хьюз, Сутер), 10:35 — 0:2. Дебраск — 24 (бол., Босер, Сутер), 13:26 — 0:3. Дженнер — 3 (Матейчук, Гудбрэнсон), 20:34 — 1:3. Марченко — 27 (Монахэн, Фаббро), 24:54 — 2:3. Фаббро — 6 (К. Силлинджер, Оливье), 28:44 — 3:3. Майерс — 6 (мен., Шервуд, Сутер), 31:23 — 3:4. Рятю — 4 (Джошуа, Хьюз), 46:42 — 3:5. Матейчук — 4 (Дженнер, Фантилли), 47:03 — 4:5. Дженнер — 4 (бол., Марченко, Веренски), 56:46 — 5:5. Оливье — 17 (Фаббро, Дэнфорт), 57:08 — 6:5. Рятю — 5 (Джошуа, Шервуд), 57:31 — 6:6. Победный буллит: К. ДжонсонВратари: Мерзликинс — ЛанкиненШтраф: 6 — 10Броски: 38 (12+10+15+1) — 37 (10+12+11+4)

«Коламбус» — «Ванкувер» — 7:6 Б

«Флорида» — «Юта» — 2:1 ОТ

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 из 14 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» набрала 91 очко в 72 матчах и идет на 3-м месте в Восточной конференции.

«Юта» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 76 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Юта» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Беннетт — 24 (бол., Барков, Самоскевич), 22:28 — 1:0. Дурзи — 3 (Хэйтон), 41:55 — 1:1. Беннетт — 25 (Маршан, Форслинг), 64:18 — 2:1Вратари: Бобровский — ВеймелкаШтраф: 8 — 12Броски: 32 (5+13+10+4) — 14 (6+3+5+0)

«Флорида» — «Юта» — 2:1 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0

«Виннипег» набрал 104 очка в 73 матчах и лидирует в Западной конференции.

«Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 83 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Иафалло — 12 (Коннор, Шайфли), 0:58 — 1:0. Густафссон — 2 (Бэррон, Танев), 1:52 — 2:0. Иафалло — 13 (бол., Элерс, Моррисси), 35:45 — 3:0. Шайфли — 36 (Коннор), 39:18 — 4:0Вратари: Хеллибак — АлленШтраф: 6 — 2Броски: 19 (9+6+4) — 24 (8+5+11)

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0

«Чикаго» — «Вегас» — 3:5

Автором победной шайбы стал российский нападающий Павел Дорофеев.

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.

«Вегас» набрал 96 очков в 72 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 51 очко в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вегас» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) Голы: Донато — 26 (дель Мастро, Михеев), 16:15 — 1:0. Стоун — 19 (Барбашев, Айкел), 26:41 — 1:1. Олофссон — 12 (Карлссон, Колесар), 27:34 — 1:2. Донато — 27 (Велено, Кайсер), 36:14 — 2:2. Донато — 28 (Михеев, Бедард), 36:29 — 3:2. Олофссон — 13 (Смит, Карлссон), 42:06 — 3:3. Дорофеев — 31 (бол., Хэнифин, Карлссон), 56:50 — 3:4. Хауден — 21 (п.в., Стоун), 59:17 — 3:5Вратари: Найт (58:11 — 59:17) — ХиллШтраф: 4 — 2Броски: 21 (6+7+8) — 22 (5+9+8)

«Чикаго» — «Вегас» — 3:5

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков в конце третьего периода сделал голевую передачу.

Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 28 из 33 бросков по своим воротам.

«Анахайм» набрал 72 очка в 72 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 10-й строчке в Восточной конференции — 75 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0) Голы: Фокс — 7 (Панарин, К. Миллер), 3:20 — 0:1. Киллорн — 18 (мен., Карлссон), 16:55 — 1:1. Д. Миллер — 19 (Куилль, Лафренье), 18:48 — 1:2. Лафренье — 16 (Д. Миллер), 20:14 — 1:3. Карлссон — 19 (Зеллвегер, Зеграс), 42:22 — 2:3. Зибанежад — 16 (бол., Фокс, Панарин), 44:35 — 2:4. Готье — 15 (Карлссон, Лакомб), 54:12 — 3:4. Зеллвегер — 6 (Минтюков, Карлссон), 58:15 — 4:4. Мактавиш — 20 (Лакомб, Готье), 60:59 — 5:4Вратари: Достал — ШестеркинШтраф: 14 — 8Броски: 33 (16+11+5+1) — 30 (9+13+8+0)