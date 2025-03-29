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    «Локомотив» победил «Торпедо» и повел в серии 2:0

    «Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Локомотив
    Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счетом 2:0.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Максим Шалунов смог забросить шайбу в первом периоде, а Георгий Иванов сделал это в третьей 20-минутке.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шалунов — 1 (бол., Березкин, Иванов), 15:45 — 1:0. Иванов — 1 (п.в.), 59:43 — 2:0Вратари: Исаев — Кульбаков (58:57 — 59:43)Штраф: 8 — 10Броски: 28 (13+11+4) — 25 (4+8+13)

    «Локомотив» теперь выигрывает в серии 2-0. Третий и четвертый игры пройдут в Нижнем Новгороде — 31 марта и 2 апреля.

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