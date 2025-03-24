Никитин: Игры с «Торпедо» в регулярке были очень тяжелыми и неоднозначными

Главный тренервысказался о предстоящем противостоянии в 1-м раунде плей-офф КХЛ против

«Игры с "Торпедо" в регулярке были очень тяжёлыми и неоднозначными. Мы серьёзно к ним готовимся. У нас все в строю, кроме Степана Никулина.

У "Торпедо" пять поражений подряд. Это повлияет на их настрой? Я не думаю. Мы очень непросто с ними играли. Не испытываем иллюзий», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял 1-е место на Западе и во всей КХЛ, завоевав Кубок Континента. Первый матч серии плей-офф против «Торпедо» состоится 27-го марта в Ярославле.