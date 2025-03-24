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    Никитин: Игры с «Торпедо» в регулярке были очень тяжелыми и неоднозначными

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о предстоящем противостоянии в 1-м раунде плей-офф КХЛ против «Торпедо».

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Игры с "Торпедо" в регулярке были очень тяжёлыми и неоднозначными. Мы серьёзно к ним готовимся. У нас все в строю, кроме Степана Никулина.

    У "Торпедо" пять поражений подряд. Это повлияет на их настрой? Я не думаю. Мы очень непросто с ними играли. Не испытываем иллюзий», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял 1-е место на Западе и во всей КХЛ, завоевав Кубок Континента. Первый матч серии плей-офф против «Торпедо» состоится 27-го марта в Ярославле.

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