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    Тамбиев прокомментировал разгромное поражение «Адмирала» в матче против «Нефтехимика»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Нефтехимик
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (2:7).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Видно было, что ребята немного берегли себя для важных матчей плей-офф. В наши ворота залетело всё, что могло. После быстрых голов уже тяжело было собраться, переломить себя.

    Может и хорошо, что сейчас мы "по соплям" получили. Игры плей-офф покажут, на что мы способны. Надеюсь, способны на многое. Это другое соревнование, другой накал. Всё с чистого листа начнётся», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам регулярного чемпионата «Адмирал» занял 8-е место в таблице Востока, команда в 1-м раунде плей-офф сыграет против «Трактора». Все пары можно посмотреть тут.

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