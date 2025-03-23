Тамбиев прокомментировал разгромное поражение «Адмирала» в матче против «Нефтехимика»

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(2:7).

«Видно было, что ребята немного берегли себя для важных матчей плей-офф. В наши ворота залетело всё, что могло. После быстрых голов уже тяжело было собраться, переломить себя.

Может и хорошо, что сейчас мы "по соплям" получили. Игры плей-офф покажут, на что мы способны. Надеюсь, способны на многое. Это другое соревнование, другой накал. Всё с чистого листа начнётся», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Адмирал» занял 8-е место в таблице Востока, команда в 1-м раунде плей-офф сыграет против «Трактора». Все пары можно посмотреть тут.