Тамбиев: Удаления нас подвели

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиеввысказался о матче против(4:5 Б).

«По содержанию в атаке показали хорошую игру. Подправили кое‑что после первого периода, перехватили инициативу. Но нас подвели удаления. Есть моменты, за которые нужно зацепиться, постараемся достучаться до ребят. Игра у команды есть.

Удаления нас подвели. С шестью игроками, правда, удаление было спорное. Обе команды сыграли сильно в атаке. Мне очень понравилась наша игра в атаке», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Металлург» с 90 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (69) — седьмой.