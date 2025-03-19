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    Тамбиев: Удаления нас подвели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Металлурга» (4:5 Б).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «По содержанию в атаке показали хорошую игру. Подправили кое‑что после первого периода, перехватили инициативу. Но нас подвели удаления. Есть моменты, за которые нужно зацепиться, постараемся достучаться до ребят. Игра у команды есть.

    Удаления нас подвели. С шестью игроками, правда, удаление было спорное. Обе команды сыграли сильно в атаке. Мне очень понравилась наша игра в атаке», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

    «Металлург» с 90 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (69) — седьмой.

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