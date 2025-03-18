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    «Трактор» одержал победу над СКА в матче КХЛ

    «Трактор» — СКА: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Трактор» обыграл СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»
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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»

    В составе челябинцев отличились Григорий Дронов, Владимир Ткачев, Остап Сафин и Чарльз Робинсон.

    У СКА шайбы забросили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Дедунов — 3 (бол., Карпухин, Воробьев), 13:53 — 0:1. Дронов — 14 (мен., Кравцов, Коромыслов), 21:46 — 1:1. Ткачев — 12 (Кравцов, Горюнов-Рольгизер), 32:19 — 2:1. Юдин — 2 (Грицюк), 34:23 — 2:2. Сафин — 7 (Кадейкин, Телегин), 42:43 — 3:2. Робинсон — 12 (п.в., Кравцов), 58:35 — 4:2Вратари: Фукале — Заврагин (57:06 — 58:16, 58:25 — 58:35, 59:14)Броски: 29 (3+15+11) — 34 (12+15+7)Штраф: 8 — 12

    После этого матча «Трактор» гарантировал себе 1-е место в таблице Востока с 94 очками в активе. СКА — на 6-й позиции Запада с 79-ю баллами.

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