Леонтьев: Роль сыграл не класс, а огромное желание сражаться до конца

Главный тренерпрокомментировал победу в поединке с(2:1).

«У обеих команд была мотивация. Начало матча осталось за хозяевами, они показали высочайший темп, но мы выдержали. Начиная с середины первого периода начали играть на встречных курсах. "Локомотив" — команда классом выше, но тут роль сыграл не класс, а огромное желание сражаться до конца. Бойцы — молодцы, достойно отыграли, цель достигнута, отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Дважды обыграли "Локо"? Нет никаких секретов, раз на раз не приходится. Всё зависит от состояния команды и турнирного положения. Так получилось в этом сезоне», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 61 очком занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Локомотив» (96) — первый.