«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:7, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде победилсо счетом 7:4.

За победителей дублями отметились Скотт Уилсон, Александр Хмелевски и Джош Ливо, еще один гол на счету Дениса Яна. За хозяев отличились Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Никита Хоружев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1) Голы: Точилкин — 7 (бол., Хоружев, Лещенко), 7:05 — 1:0. Барбер — 4 (Белозеров), 8:24 — 2:0. Уилсон — 5 (Ливо, Хафизуллин), 10:37 — 2:1. Уилсон — 6 (Ливо, Василевский), 17:38 — 2:2. Хмелевский — 16 (Науменков), 17:56 — 2:3. Капустин — 1 (Сериков), 22:26 — 3:3. Ливо — 27 (Тодд), 28:11 — 3:4. Ян — 9 (Хмелевский, Науменков), 28:51 — 3:5. Хмелевский — 17 (бол., Тодд, Ливо), 34:21 — 3:6. Хоружев — 6 (Сериков, Белозеров), 53:04 — 4:6. Ливо — 28 (Ефремов), 58:58 — 4:7Вратари: Долганов (Озолин, 28:51) — СамоновШтраф: 12 — 14Броски: 30 (6+5+19) — 42 (18+17+7)

«Салават Юлаев» с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами — десятый.