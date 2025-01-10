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    «Салават Юлаев» выиграл у «Нефтехимика» в матче КХЛ

    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде победил «Нефтехимик» со счетом 7:4.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    За победителей дублями отметились Скотт Уилсон, Александр Хмелевски и Джош Ливо, еще один гол на счету Дениса Яна. За хозяев отличились Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Никита Хоружев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
    Голы: Точилкин — 7 (бол., Хоружев, Лещенко), 7:05 — 1:0. Барбер — 4 (Белозеров), 8:24 — 2:0. Уилсон — 5 (Ливо, Хафизуллин), 10:37 — 2:1. Уилсон — 6 (Ливо, Василевский), 17:38 — 2:2. Хмелевский — 16 (Науменков), 17:56 — 2:3. Капустин — 1 (Сериков), 22:26 — 3:3. Ливо — 27 (Тодд), 28:11 — 3:4. Ян — 9 (Хмелевский, Науменков), 28:51 — 3:5. Хмелевский — 17 (бол., Тодд, Ливо), 34:21 — 3:6. Хоружев — 6 (Сериков, Белозеров), 53:04 — 4:6. Ливо — 28 (Ефремов), 58:58 — 4:7Вратари: Долганов (Озолин, 28:51) — СамоновШтраф: 12 — 14Броски: 30 (6+5+19) — 42 (18+17+7)

    «Салават Юлаев» с 58 очками идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 баллами — десятый.

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