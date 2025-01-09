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    «Вашингтон» — «Ванкувер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    9 января в 03:30 по мск состоится очная встреча «Вашингтона» и «Ванкувера» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.

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    Перед этой игрой хозяева является лидером Восточной конференции несмотря на то, что они проиграли 3 матча из пяти последних. В активе «Кэпиталз» 56 очков и 26 побед в 40 поединках. В последнем домашнем поединке «Вашингтон» выиграл 7:4 у «Рейнджерс». После этого был выезд к «Баффало», где команда Овечкина уступила по буллитам.

    «Ванкувер» находится на 8-й строчке в Западной конференции. Команда имеет 45 очков и в случае поражения может опуститься за пределы зоны плей-офф. Гости проиграли 4 матча из 5 последних в НХЛ. Очередная неудача может стать третье подряд в турнире. Ранее «Ванкувер» уступил 0:3 «Нэшвиллу» и 4:5 проиграл «Монреалю».

    Прогнозы и ставки

    11 февраля прошлого года команды встречались в Вашингтоне и встреча закончилась со счетом 3:2 ОТ в пользу «Ванкувера». Это была единственная победа гостей за последние 5 очных игр.

    • «Вашингтон» — фаворит букмекеров. На его победу они дают 1.94 и 1.55 с учетом ОТ и буллитов. На победу «Ванкувера» цифры составляют 3.25 и 2.45 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от «Вашингтона» результативной победы. Выбранные ставки они предложили в своем прогнозе.

    • ИИ пророчит «Вашингтону» победу со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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