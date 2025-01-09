9 января в 03:30 по мск состоится очная встречав рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.

Перед этой игрой хозяева является лидером Восточной конференции несмотря на то, что они проиграли 3 матча из пяти последних. В активе «Кэпиталз» 56 очков и 26 побед в 40 поединках. В последнем домашнем поединке «Вашингтон» выиграл 7:4 у «Рейнджерс». После этого был выезд к «Баффало», где команда Овечкина уступила по буллитам.

«Ванкувер» находится на 8-й строчке в Западной конференции. Команда имеет 45 очков и в случае поражения может опуститься за пределы зоны плей-офф. Гости проиграли 4 матча из 5 последних в НХЛ. Очередная неудача может стать третье подряд в турнире. Ранее «Ванкувер» уступил 0:3 «Нэшвиллу» и 4:5 проиграл «Монреалю».

Прогнозы и ставки

11 февраля прошлого года команды встречались в Вашингтоне и встреча закончилась со счетом 3:2 ОТ в пользу «Ванкувера». Это была единственная победа гостей за последние 5 очных игр.

«Вашингтон» — фаворит букмекеров . На его победу они дают 1.94 и 1.55 с учетом ОТ и буллитов. На победу «Ванкувера» цифры составляют 3.25 и 2.45 соответственно.

. На его победу они дают 1.94 и 1.55 с учетом ОТ и буллитов. На победу «Ванкувера» цифры составляют 3.25 и 2.45 соответственно. Эксперты LiveSport.Ru ждут от «Вашингтона» результативной победы. Выбранные ставки они предложили в своем прогнозе.

ждут от «Вашингтона» результативной победы. Выбранные ставки они предложили в своем прогнозе. ИИ пророчит «Вашингтону» победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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