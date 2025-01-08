Буше: Нельзя было давать сопернику время и пространство, но мы дали

Главный тренер омскогоподвел итог матча против(6:5 Б).

«Сегодня начали абсолютно не так, как хотели. Ужасное начало в нашем исполнении. Показывали не тот силовой хоккей, в который хотим играть. Это было совсем не в нашем стиле. Обычно наши ребята всегда готовы к силовой борьбе, а сегодня нам потребовалось 15 минут, чтобы увидеть первый силовой прием. Это не то, что мы хотим видеть. Мы говорили, что "Северсталь" — катающаяся команда. Потому нельзя было давать сопернику время и пространство, но мы дали.

Главное — мы не опускали руки и боролись до конца. Довели дело до победы. Еще позитивный момент, что на прошлом выезде мы совсем были изможденными. А сегодня они были уставшими, но находили в себе силы бороться до конца. Сегодня психологически и в плане энергии все было гораздо лучше», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 45 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — шестая в Западной конференции.